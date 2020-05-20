Россия пытается разными методами узаконить аннексию Крыма, - постпред Украины в ООН

Спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко сообщил, что Российская Федерация пытается различными методами узаконить аннексию Крыма. Однако он уверяет, что в Совете безопасности ООН не изменят отношение к аннексии полуострова.

Об этом Олег Николенко написал в своем Facebook.

Как он сообщил, инициатива РФ о проведении 21 мая видеоконференции с жителями Крыма в Совете безопасности ООН не изменит отношение международного сообщества к аннексии полуострова.

"Предыдущие провалы в ООН заставляют Россию идти на новые авантюры. Не могут русские ничего поделать и против крымских резолюций Генеральной ассамблеи", - отметил он.

Также он добавил, что Россия пытается создать альтернативную реальность, но в ответ снова услышит о фундаментальных принципах международного права.

Кроме того, украинский дипломат отметил, что РФ должна без предварительных условий допустить на полуостров миссию по мониторингу прав человека и освободить незаконно удерживаемых украинцев.

Напомним, Российская Федерация намерена провести в Совете безопасности ООН неформальную видеоконференцию с жителями оккупированного Крыма.