Росія намагається різними методами узаконити анексію Крима, - постпред України в ООН

Спікер постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко повідомив, що Російська Федерація намагається різними методами узаконити анексію Крима. Однак він запевняє, що в Раді безпеки ООН не змінять ставлення до анексії півострова.

Про це Олег Ніколенко написав у своєму Facebook.

Як він повідомив, ініціатива РФ про проведення 21 травня відеоконференції з жителями Криму в Раді безпеки ООН не змінить ставлення міжнародної спільноти до анексії півострова.

"Попередні провали в ООН змушують Росію йти на нові авантюри. Не можуть росіяни нічого вдіяти і проти кримських резолюцій Генеральної асамблеї", - зазначив він.

Також він додав, що Росія намагається створити альтернативну реальність, але у відповідь знову почує про фундаментальні принципи міжнародного права.

Крім того, український дипломат зазначив, що РФ повинна без попередніх умов допустити на півострів місію з моніторингу прав людини і звільнити незаконно утримуваних українців.

Нагадаємо, Російська Федерація має намір провести в Раді безпеки ООН неформальну відеоконференцію з жителями окупованого Криму.