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Россия пытается расколоть Западные Балканы, - спецпредставитель США

Новости » Политика     12.02.2020 - 04:28
Россия пытается расколоть Западные Балканы, - спецпредставитель США
Иллюстративное фото (wikimedia.org)

РФ хочет помешать интеграции региона с Западом

Спецпредставитель США по Западным Балканам Мэтью Палмер предупредил, что Россия пытается вызвать раскол в регионе и помешать его интеграции с Западом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Вашингтон нередко обвиняет Москву во вмешательстве в дела региона.

"Нас беспокоят намерения России в отношении Западных Балкан", - отметил Палмер.

По его словам, Россия хочет видеть регион в состоянии нестабильности, раскола, подозрительности и хаоса.

Палмер был назначен спецпредставителем по Западным Балканам в августе прошлого года. Ему поручено содействовать интеграции региона с Западом.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео в ходе короткого турне по Западным Балканам в октябре предупредил о "вредоносном" влиянии российских "троллей".

РБК-Украина писало, что литовская разведка выяснила, что спецслужбы Российской Федерации используют бесплатные визы в Санкт-Петербург и Калининград для вербовки среди туристов из Литвы. Упрощение визового режима и, как следствие, увеличение количества иностранцев, путешествующих в Россию, особенно выгодны российским спецслужбам.

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