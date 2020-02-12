ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Росія намагається розколоти Західні Балкани, - спецпредставник США

Новини » Політика     12.02.2020 - 04:28
Росія намагається розколоти Західні Балкани, - спецпредставник США
Ілюстративне фото (wikimedia.org)

РФ хоче перешкодити інтеграції регіону із Заходом

Спецпредставник США по Західним Балканам Метью Палмер попередив, що Росія намагається викликати розкол в регіоні і перешкодити його інтеграції із Заходом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Вашингтон нерідко звинувачує Москву у втручанні у справи регіону.

"Нас турбують наміри Росії щодо Західних Балкан", - зазначив Палмер.

За його словами, Росія прагне бачити регіон у стані нестабільності, розколу, підозрілості і хаосу.

Палмер був призначений спецпредставником по Західним Балканам у серпні минулого року. Йому доручено сприяти інтеграції регіону з Заходом.

Раніше держсекретар США Майк Помпео у ході короткого турне по Західним Балканам у жовтні попередив про "зловмисний" вплив російських "тролів".

РБК-Україна писало, що литовська розвідка з'ясувала, що спецслужби Російської Федерації використовують безкоштовні візи в Санкт-Петербург і Калінінград для вербування серед туристів з Литви. Спрощення візового режиму і, як наслідок, збільшення кількості іноземців, які подорожують в Росію, особливо вигідні російським спецслужбам.

США закликають Росію припинити незаконну окупацію Криму Президент Латвії хоче обмежити телемовлення російською мовою
Новини України Російська ФедераціяБалканывербовка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся