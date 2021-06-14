Россия пытается "проглотить" Беларусь, - президент Литвы

Президент Литвы Гитанас Науседа по прибытии на саммит НАТО в Брюсселе заявил, что Россия пытается "проглотить" Беларусь. В связи с этим альянс должен дать "четкий, единый и решительный ответ на ситуацию".

"У нас возникает много различных угроз в нашем регионе… Литва видит дополнительные угрозы, исходящие с востока, которые связаны с агрессивным поведением России", - отметил Науседа.

Он подчеркнул, что нынешняя ситуация в Беларуси тоже становится проблемой.

"Еще очень важно то, что мы видим попытки России "проглотить" эту страну. Беларусь теряет последние элементы независимости, и эти тенденции очень опасны, и мы должны их осознавать", - добавил литовский президент.