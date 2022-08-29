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Россия пытается препятствовать работе МАГАТЭ на ЗАЭС, используя стратегию Ирана, - ISW

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Понедельник 29 августа 2022 05:46
Россия пытается препятствовать работе МАГАТЭ на ЗАЭС, используя стратегию Ирана, - ISW Фото: Россия пытается препятствовать работе МАГАТЭ на ЗАЭС, используя стратегию Ирана (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Россия продолжает прибегать к циничным попыткам помешать работе МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Государство-террорист начало внедрять стратегии, подобные тем, которые использовал Иран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что таким образом оккупанты пытаются задержать прибытие сотрудников Международного агентства по атомной энергии на ЗАЭС.

"МАГАТЭ собрало миссию в составе руководителя Рафаэля Мариано Гроссі и 13 экспертов из "преимущественно нейтральных стран", которые на следующей неделе посетят Запорожскую атомную электростанцию для наблюдения", - пишут в ISW.

Однако, как указывают в Институте изучения войны, РФ добилась исключения из состава миссии США и Великобритании, назвав их "несправедливо предвзятыми".

"Манипулирование национальности инспекторов и нападки на "справедливость" инспекций МАГАТЭ - это тактика, которую Иран давно использует, чтобы скрыть помехи миссиям", - пояснили аналитики.

В ISW также добавили, что, по данным украинских официальных источников, россияне пытают сотрудников ЗАЭС, чтобы те не рассказали инспекторам МАГАТЭ о:

  • нарушениях безопасности на станции;
  • том, что РФ пытаются ограничить присутствие украинских сотрудников на ЗАЭС,
  • том, что оккупанты начали собирать подписи жителей Энергодара с требованием "прекратить украинские обстрелы" для предоставления инспекторам.

Напомним, в Госдепе США призвали создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС.

Кроме этого, заместитель госсекретаря США призвала Россию немедленно прекратить военные действия вокруг ЗАЭС.

Ведь они создают риск ядерного инцидента и утечки радиации, которые могут представлять опасность не только для Украины, но и для соседних стран

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