Россия пытается препятствовать работе МАГАТЭ на ЗАЭС, используя стратегию Ирана, - ISW

Россия продолжает прибегать к циничным попыткам помешать работе МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Государство-террорист начало внедрять стратегии, подобные тем, которые использовал Иран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что таким образом оккупанты пытаются задержать прибытие сотрудников Международного агентства по атомной энергии на ЗАЭС.

"МАГАТЭ собрало миссию в составе руководителя Рафаэля Мариано Гроссі и 13 экспертов из "преимущественно нейтральных стран", которые на следующей неделе посетят Запорожскую атомную электростанцию для наблюдения", - пишут в ISW.

Однако, как указывают в Институте изучения войны, РФ добилась исключения из состава миссии США и Великобритании, назвав их "несправедливо предвзятыми".

"Манипулирование национальности инспекторов и нападки на "справедливость" инспекций МАГАТЭ - это тактика, которую Иран давно использует, чтобы скрыть помехи миссиям", - пояснили аналитики.

В ISW также добавили, что, по данным украинских официальных источников, россияне пытают сотрудников ЗАЭС, чтобы те не рассказали инспекторам МАГАТЭ о: