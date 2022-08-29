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Росія намагається перешкоджати роботі МАГАТЕ на ЗАЕС, використовуючи стратегію Ірану, - ISW

Новость на русском →
Понеділок 29 серпня 2022 05:46
Росія намагається перешкоджати роботі МАГАТЕ на ЗАЕС, використовуючи стратегію Ірану, - ISW Фото: Росія намагається перешкоджати роботі МАГАТЕ на ЗАЕС, використовуючи стратегію Ірану (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Росія продовжує вдаватися до цинічних спроб перешкодити роботі МАГАТЕ на Запорізькій АЕС. Держава-терорист почала впроваджувати стратегії, подібні до тих, які використовував Іран.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що таким чином окупанти намагаються затримати прибуття співробітників Міжнародного агентства з атомної енергії на ЗАЕС.

"МАГАТЕ зібрало місію у складі керівника Рафаеля Маріано Гроссі та 13 експертів із "переважно нейтральних країн", які наступного тижня відвідають Запорізьку атомну електростанцію для спостереження", - пишуть в ISW.

Однак, як вказують в Інституті вивчення війни, РФ добилася виключення зі складу місії США та Великої Британії, назвавши їх "несправедливо упередженими".

"Маніпулювання національністю інспекторів і нападки на "справедливість" інспекцій МАГАТЕ - це тактика, яку Іран давно використовує, щоб приховати перешкоди місіям", - пояснили аналітики.

В ISW також додали, що, за даними українських офіційних джерел, росіяни катують співробітників ЗАЕС, аби ті не розповіли інспекторам МАГАТЕ про:

  • порушення безпеки на станції;
  • те, що РФ намагається обмежити присутність українських співробітників на ЗАЕС,
  • те, що окупанти почали збирати підписи жителів Енергодару з вимогою "припинити українські обстріли" для надання інспекторам.

Нагадаємо, у Держдепі США закликали створити демілітаризовану зону навколо Запорізької АЕС.

Окрім цього, заступник держсекретаря США закликала Росію негайно припинити військові дії навколо ЗАЕС.

Адже вони створюють ризик ядерного інциденту і витоку радіації, які можуть становити небезпеку не тільки для України, а й для сусідніх країн

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