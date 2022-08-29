Росія намагається перешкоджати роботі МАГАТЕ на ЗАЕС, використовуючи стратегію Ірану, - ISW

Росія продовжує вдаватися до цинічних спроб перешкодити роботі МАГАТЕ на Запорізькій АЕС. Держава-терорист почала впроваджувати стратегії, подібні до тих, які використовував Іран.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що таким чином окупанти намагаються затримати прибуття співробітників Міжнародного агентства з атомної енергії на ЗАЕС.

"МАГАТЕ зібрало місію у складі керівника Рафаеля Маріано Гроссі та 13 експертів із "переважно нейтральних країн", які наступного тижня відвідають Запорізьку атомну електростанцію для спостереження", - пишуть в ISW.

Однак, як вказують в Інституті вивчення війни, РФ добилася виключення зі складу місії США та Великої Британії, назвавши їх "несправедливо упередженими".

"Маніпулювання національністю інспекторів і нападки на "справедливість" інспекцій МАГАТЕ - це тактика, яку Іран давно використовує, щоб приховати перешкоди місіям", - пояснили аналітики.

В ISW також додали, що, за даними українських офіційних джерел, росіяни катують співробітників ЗАЕС, аби ті не розповіли інспекторам МАГАТЕ про: