Россия пытается перевести войну в частично "затяжную фазу", - Подоляк

По его словам, властям России уже не удается скрыть от своей аудитории отсутствие какого-либо значимого продвижения по всем направлениям.

"Поэтому руководство РФ пытается использовать другую тактику. Чтобы резко снизить количество потерь до приемлемого (с пропагандистской точки зрения) уровня. И не получать несколько сотен погибших каждый день, включая командиров высочайшего и среднего звена", - отметил Подоляк.

Он добавил, что россияне пытаются ввести новые обязательные элементы в свою военную тактику.

"Происходит частичное окапывание на занятых рубежах, а такая концентрация сил и средств разрушения вокруг наших крупных городов - для создания в них умышленных многотысячных гуманитарных катастроф. Тактика абсолютно людоедская и имеет четкие юридические определения в международном праве в разделе военных преступлений и преступлений против человечности", - добавил Подоляк.