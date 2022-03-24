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Россия понесла значительные потери в Украине и готовит призывников, - Минобороны Британии

Новина українською →
Украина, Четверг 24 марта 2022 08:28
Россия понесла значительные потери в Украине и готовит призывников, - Минобороны Британии Фото: Россия потеряла тысячи человек в Украине (suspilne.media)
Автор: Александр Белоус

Российские войска потеряли тысячи человек во время вторжения в Украину. Пока неясно, можно ли восстановить боеспособность за счет резервистов, призывников и наемников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сообщении, Россия, скорее всего, сейчас собирается мобилизовать своих резервистов и призывников, а также частные военные компании и иностранных наемников, чтобы компенсировать эти значительные потери.

"Неясно, как эти группы будут интегрироваться в состав российских сухопутных войск в Украине и как это повлияет на боеспособность", - говорится в публикации.

Напомним, в войне с Украиной российская армия понесла наибольшие потери за всю свою историю. В НАТО сообщили, что до 40 тысяч российских военных были убиты, ранены, взяты в плен или пропали без вести в Украине.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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