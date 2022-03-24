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Росія намагається перевести війну в частково "затяжну фазу", - Подоляк

Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Олександр Мороз

Російська Федерація намагається перевести війну проти України у частково "затяжну фазу". Зокрема, через занадто високі втрати в особовому складі та військовій техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

За його словами, владі Росії вже не вдається приховати від своєї аудиторії відсутність будь-якого значущого просування в усіх напрямках.

"Тому керівництво РФ намагається використати іншу тактику. Щоб різко знизити кількість втрат до прийнятного (з пропагандистської точки зору) рівня. І не отримувати кілька сотень загиблих щодня, включаючи командирів найвищої та середньої ланки", - зазначив Подоляк.

Він додав, що росіяни намагаються ввести нові обов'язкові елементи в свою військову тактику.

"Відбувається часткове окопування на зайнятих рубежах, а така концентрація сил і засобів руйнування навколо наших великих міст - для створення в них навмисних багатотисячних гуманітарних катастроф. Тактика абсолютно людоїдська і має чіткі юридичні визначення в міжнародному праві в розділі військових злочинів і злочинів проти людяності", - додав Подоляк.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони Великобританії заявило, що за місяць війни проти України російська сторона втратила тисячі військових і готує призовників для поповнення резервів.

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