Росія намагається перевести війну в частково "затяжну фазу", - Подоляк

За його словами, владі Росії вже не вдається приховати від своєї аудиторії відсутність будь-якого значущого просування в усіх напрямках.

"Тому керівництво РФ намагається використати іншу тактику. Щоб різко знизити кількість втрат до прийнятного (з пропагандистської точки зору) рівня. І не отримувати кілька сотень загиблих щодня, включаючи командирів найвищої та середньої ланки", - зазначив Подоляк.

Він додав, що росіяни намагаються ввести нові обов'язкові елементи в свою військову тактику.

"Відбувається часткове окопування на зайнятих рубежах, а така концентрація сил і засобів руйнування навколо наших великих міст - для створення в них навмисних багатотисячних гуманітарних катастроф. Тактика абсолютно людоїдська і має чіткі юридичні визначення в міжнародному праві в розділі військових злочинів і злочинів проти людяності", - додав Подоляк.