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Россия всегда пытается добиваться своего тактикой блицкрига, - эксперт

Новина українською →
Киев, Четверг 20 января 2022 09:01
Россия всегда пытается добиваться своего тактикой блицкрига, - эксперт Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Милан Лелич, Мария Кучерявец

Кремль, желая достичь своей цели, использует тактику блицкрига. Таким образом российские власти, пытаясь искусственно создать у оппонентов дефицит времени, хотят заставить их ошибаться.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Успеть до весны. Почему Россия спешит закончить переговоры с Западом".

"Мы уже убедились за восемь лет, что когда Россия хочет чего-то добиться, она это делает за счет тактики блицкрига",- пояснила РБК-Украина аналитик Фонда "Демократические инициативы" Мария Золкина.

В пример она привела заключение первых и вторых Минских соглашений, в сентябре 2014-го и в феврале 2015-го соответственно.

В частности, Украина тогда была вынуждена пойти на их подписание под давлением военных поражений под Иловайском и Дебальцево и в условиях острого дефицита времени.

Кроме того, отметила эксперт, в США и Европе есть четко прописанные процедуры принятия решений, которые в любом случае занимают некоторое время.

А значит - РФ, где все стратегические решения, наоборот, принимаются единолично президентом Владимиром Путиным, воспринимает это как слабость и пытается ею воспользоваться.

Подробнее о том, почему Россия требует от Запада как можно скорее закончить переговоры о "гарантиях безопасности" и повышает ли это риск нового масштабного вторжения в Украину - в материале РБК-Украина.

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