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Россия пытается дестабилизировать демократию стран Запада, - генсек НАТО

НовостиПолитика    19.03.2018 - 18:50
Фото: Йенс Столтенберг (president.gov.ua)
Фото: Йенс Столтенберг (president.gov.ua)

Столтенберг подтвердил поддержку Лондону и солидарность с союзниками по НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что Россия неоднократно предпринимала деструктивные действия, направленные на дестабилизацию демократических стран Запада. Об этом сообщает "Радио свобода".

В Брюсселе Столтенберг подтвердил поддержку Лондону и солидарность с союзниками по НАТО.

По словам генсека, НАТО предпринимает крупнейшее укрепление своих оборонных структур перед лицом российской угрозы. По словам главы НАТО, это является ответом на безответственное поведение России в оккупированном Крыму и на востоке Украины.

По мнению Столтенберга, у Лондона есть самые передовые средства для работы с химическими материалами, но если понадобится - союзники окажут все необходимое содействие британским специалистам.

Напомним, ранее Столтенберг заявил, что НАТО следует увеличить оборонный потенциал и повысить готовность к активным действиям из-за растущей агрессии и непредсказуемости России.

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Теги: НАТО, Йенс Столтенберг
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