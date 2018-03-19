Россия пытается дестабилизировать демократию стран Запада, - генсек НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что Россия неоднократно предпринимала деструктивные действия, направленные на дестабилизацию демократических стран Запада. Об этом сообщает "Радио свобода".

В Брюсселе Столтенберг подтвердил поддержку Лондону и солидарность с союзниками по НАТО.

По словам генсека, НАТО предпринимает крупнейшее укрепление своих оборонных структур перед лицом российской угрозы. По словам главы НАТО, это является ответом на безответственное поведение России в оккупированном Крыму и на востоке Украины.

По мнению Столтенберга, у Лондона есть самые передовые средства для работы с химическими материалами, но если понадобится - союзники окажут все необходимое содействие британским специалистам.

Напомним, ранее Столтенберг заявил, что НАТО следует увеличить оборонный потенциал и повысить готовность к активным действиям из-за растущей агрессии и непредсказуемости России.