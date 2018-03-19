Росія намагається дестабілізувати демократію країн Заходу, - генсек НАТО

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Йенс Столтенберг заявив, що Росія неодноразово робила деструктивні дії, спрямовані на дестабілізацію демократичних країн Заходу. Про це повідомляє "Радіо свобода".

У Брюсселі Столтенберг підтвердив підтримку Лондону і солідарність з союзниками по НАТО.

За словами генсека, НАТО робить найбільше зміцнення своїх оборонних структур перед лицем російської загрози. За словами глави НАТО, це є відповіддю на безвідповідальну поведінку Росії в окупованому Криму і на сході України.

На думку Столтенберга, у Лондона є передові засоби для роботи з хімічними матеріалами, але якщо знадобиться - союзники нададуть все необхідне сприяння британським фахівцям.

Нагадаємо, раніше Столтенберг заявив, що НАТО слід збільшити оборонний потенціал і підвищити готовність до активних дій із-за зростаючої агресії і непередбачуваності Росії.