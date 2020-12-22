ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Россия препятствует публикации решения суда об отстранении от турниров, - NYT

Автор: Даша Харченко

Россия пытается воспрепятствовать публикации полного текста решения Спортивного арбитражного суда (CAS) об отстранении от международных спортивных соревнований. В то же время правила Всемирного антидопингового агентства (WADA) требуют, чтобы все решения CAS публиковались полностью.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает The New York Times.

По информации издания, Россия пытается заблокировать публикацию 186-страничного приговора суда, где есть материалы расследования о том, что Россия устроила поддерживаемый государством допинговый заговор.

Также в решении CAS говорится, что государственный аппарат скрывал улики, чтобы помешать следователям.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил решение по делу между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Россию окончательно лишили права участия в международных соревнованиях на 2 года. Также РУСАДА обязали выплатить WADA 1,27 млн долларов компенсации затрат.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Российская ФедерацияWADA