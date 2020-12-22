Россия препятствует публикации решения суда об отстранении от турниров, - NYT

Россия пытается воспрепятствовать публикации полного текста решения Спортивного арбитражного суда (CAS) об отстранении от международных спортивных соревнований. В то же время правила Всемирного антидопингового агентства (WADA) требуют, чтобы все решения CAS публиковались полностью.

Об этом сообщает The New York Times.

По информации издания, Россия пытается заблокировать публикацию 186-страничного приговора суда, где есть материалы расследования о том, что Россия устроила поддерживаемый государством допинговый заговор.

Также в решении CAS говорится, что государственный аппарат скрывал улики, чтобы помешать следователям.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил решение по делу между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Россию окончательно лишили права участия в международных соревнованиях на 2 года. Также РУСАДА обязали выплатить WADA 1,27 млн долларов компенсации затрат.