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Росія перешкоджає публікації рішення суду про відсторонення від турнірів, - NYT

Автор: Даша Харченко

Росія намагається перешкодити публікації повного тексту рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) про відсторонення від міжнародних спортивних змагань. Водночас правила Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) вимагають, щоб усі рішення CAS публікувалися повністю.

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Про це повідомляє The New York Times.

За інформацією видання, Росія намагається заблокувати публікацію 186-сторінкового вироку суду, де є матеріали розслідування про те, що Росія влаштувала підтримувану державою допінгову змову.

Також у рішенні CAS йдеться, що державний апарат приховував докази, щоб перешкодити слідчим.

Нагадаємо, Спортивний арбітражний суд (CAS) оголосив рішення у справі між Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA) і Російським антидопінговим агентством (РУСАДА). Росію остаточно позбавили права участі в міжнародних змаганнях на 2 роки. Також РУСАДА зобов'язали виплатити WADA 1,27 млн доларів компенсації витрат.

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