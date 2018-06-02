Россия снова не пустила к Кольченко украинского консула

В РФ мотивировали отказ тем, что политзаключенный крымчанин якобы является гражданином России

В Российской Федерации в очередной раз отказали украинскому консулу во встрече с политзаключенным крымчанином Александром Кольченко. Об этом сообщила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца в Twitter.

Представитель МИД отметила, что в РФ мотивировали отказ тем, что Кольченко якобы является гражданином России.

"РФ отказала во встрече консула с А. Кольченко, мотивируя, что он является гражданином РФ. Дерзкое нарушение всех норм. Боремся дальше", - написала Беца.

в очередной Раз РФ отказала в встрече консула с А.Кольченком, мотивируя, что он является гражданином РФ. Дерзкое нарушение всех норм. Боремся дальше — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) June 1, 2018

Напомним, накануне мать политзаключенного Лариса Кольченко рассказала, что ее сына заставляют принять гражданство России. По ее словам, российские силовики пытаются влиять на Александра Кольченко убеждением, а также прибегают к открытому шантажу и угрозам.

"Сначала разговор начинается с того, "как плохо в Украине и как хорошо в России", затем начинается открытый шантаж", - рассказала мать политзаключенного.