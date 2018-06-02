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Интервью

Россия снова не пустила к Кольченко украинского консула

НовостиПолитика    02.06.2018 - 00:42
Фото: Александр Кольченко (president.gov.ua)
Фото: Александр Кольченко (president.gov.ua)

В РФ мотивировали отказ тем, что политзаключенный крымчанин якобы является гражданином России

В Российской Федерации в очередной раз отказали украинскому консулу во встрече с политзаключенным крымчанином Александром Кольченко. Об этом сообщила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца в Twitter.

Представитель МИД отметила, что в РФ мотивировали отказ тем, что Кольченко якобы является гражданином России.

"РФ отказала во встрече консула с А. Кольченко, мотивируя, что он является гражданином РФ. Дерзкое нарушение всех норм. Боремся дальше", - написала Беца.

Напомним, накануне мать политзаключенного Лариса Кольченко рассказала, что ее сына заставляют принять гражданство России. По ее словам, российские силовики пытаются влиять на Александра Кольченко убеждением, а также прибегают к открытому шантажу и угрозам.

"Сначала разговор начинается с того, "как плохо в Украине и как хорошо в России", затем начинается открытый шантаж", - рассказала мать политзаключенного.

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Теги публикации: МИД Украины, Александр Кольченко, политзаключенные в РФ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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