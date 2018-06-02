Социальные страницы
Курси валют
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.73
Курс евро
Покупка 30.03
Продажа 30.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.73
Курс евро
Покупка 30.03
Продажа 30.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Росія знову не пустила до Кольченка українського консула

НовиниПолітика    02.06.2018 - 00:42
Фото: Олександр Кольченко (president.gov.ua)
Фото: Олександр Кольченко (president.gov.ua)

У РФ мотивували відмову тим, що політв’язень кримчанин нібито є громадянином Росії

У Російській Федерації вчергове відмовили українському консулові в зустрічі з політв’язнем-кримчанином Олександром Кольченком. Про це повідомила речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца у Twitter.

Представниця МЗС зазначила, що в РФ мотивували відмову тим, що Кольченко нібито є громадянином Росії.

"РФ відмовила в зустрічі консула з О. Кольченком, мотивуючи, що він є громадянином РФ. Зухвале порушення всіх норм. Боремося далі", - написала Беца.

Нагадаємо, напередодні мати політв'язня Лариса Кольченко розповіла, що її сина змушують прийняти громадянство Росії. З її слів, російські силовики намагаються впливати на Олександра Кольченка переконанням, а також вдаються і до відкритого шантажу та погроз.

"Спочатку розмова починається з того, "як погано в Україні і як добре в Росії", потім починається відкритий шантаж", - розповіла мати політв’язня.

Україна закликає міжнародних партнерів посилити тиск на РФ для звільнення політв'язнів МЗС України вимагає допустити консула до Кольченка
Теги публікації: МЗС, Александр Кольченко, политзаключенные в РФ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Так облажатися - треба вміти": Забужко заявила, що "спецоперація Бабченко" - потужний удар по ФСБ
"У нього випало два зуба": Собчак розповіла, як почуває себе Сенцов
Українка приїхала на російський дитячий конкурс в окупований Крим
"Сильно змінився": фото з постарілим Савіком Шустером здивували мережу
On Top