Росія знову не пустила до Кольченка українського консула

У РФ мотивували відмову тим, що політв’язень кримчанин нібито є громадянином Росії

У Російській Федерації вчергове відмовили українському консулові в зустрічі з політв’язнем-кримчанином Олександром Кольченком. Про це повідомила речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца у Twitter.

Представниця МЗС зазначила, що в РФ мотивували відмову тим, що Кольченко нібито є громадянином Росії.

"РФ відмовила в зустрічі консула з О. Кольченком, мотивуючи, що він є громадянином РФ. Зухвале порушення всіх норм. Боремося далі", - написала Беца.

Вкотре РФ відмовила в зустрічі консула з О.Кольченком, мотивуючи, що він є громадянином РФ. Зухвале порушення всіх норм. Боремось далі — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) June 1, 2018

Нагадаємо, напередодні мати політв'язня Лариса Кольченко розповіла, що її сина змушують прийняти громадянство Росії. З її слів, російські силовики намагаються впливати на Олександра Кольченка переконанням, а також вдаються і до відкритого шантажу та погроз.

"Спочатку розмова починається з того, "як погано в Україні і як добре в Росії", потім починається відкритий шантаж", - розповіла мати політв’язня.