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Россия проводит учения в Черном море, следующий этап - отработка ракетных ударов

Автор: Анастасия Рокитна

Фрегаты Черноморского флота России "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" проводят учения в Черном море. Следующий этап - отработка ракетных ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минобороны России.

Боевые расчеты фрегатов вступили в учебный морской бой с противником, средствами ПВО отразили ракетную атаку с постановкой активных и пассивных помех средств радиоэлектронной борьбы, сообщает пресс-служба Минобороны.

Следующим этапом боевой подготовки станет совместное учение с экипажами самолетов морской авиации и ПВО Черноморского флота по нанесению ракетных и бомбовых ударов по группе кораблей условного противника.

Напомним, командующий Военно-Морских Сил Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа заявил о завершении учений Sea Breeze-2021.

Как писало РБК-Украина, украинские военные не исключали, что Россия могла осуществить провокации во время учений Sea Breeze.

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Российская ФедерацияЧерное мореучения