Россия проводит учения в Черном море, следующий этап - отработка ракетных ударов
Фрегаты Черноморского флота России "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" проводят учения в Черном море. Следующий этап - отработка ракетных ударов.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минобороны России.
Боевые расчеты фрегатов вступили в учебный морской бой с противником, средствами ПВО отразили ракетную атаку с постановкой активных и пассивных помех средств радиоэлектронной борьбы, сообщает пресс-служба Минобороны.
Следующим этапом боевой подготовки станет совместное учение с экипажами самолетов морской авиации и ПВО Черноморского флота по нанесению ракетных и бомбовых ударов по группе кораблей условного противника.
Напомним, командующий Военно-Морских Сил Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа заявил о завершении учений Sea Breeze-2021.
Как писало РБК-Украина, украинские военные не исключали, что Россия могла осуществить провокации во время учений Sea Breeze.