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Росія проводить навчання в Чорному морі, наступний етап - відпрацювання ракетних ударів

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Москва, Понеділок 12 липня 2021 09:50
Росія проводить навчання в Чорному морі, наступний етап - відпрацювання ракетних ударів Фото: Росія проводить навчання в Чорному морі (Facebook.com)
Автор: Анастасія Рокитна

Фрегати Чорноморського флоту Росії "Адмірал Григорович" і "Адмірал Ессен" проводять навчання в Чорному морі. Наступний етап - відпрацювання ракетних ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міноборони Росії.

Бойові розрахунки фрегатів вступили в навчальний морський бій з противником, засобами ППО відбили ракетну атаку з постановкою активних і пасивних перешкод засобів радіоелектронної боротьби, повідомляє прес-служба Міноборони.

Наступним етапом бойової підготовки стане спільне навчання з екіпажами літаків морської авіації і ППО Чорноморського флоту з нанесення ракетних і бомбових ударів по групі кораблів умовного противника.

Нагадаємо, командувач Військово-Морських Сил Збройних сил України Олексій Неїжпапа заявив про завершення навчань Sea Breeze-2021.

Як писало РБК-Україна, українські військові не виключали, що Росія могла здійснити провокації під час навчань Sea Breeze.

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