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Россия проводит скрытую мобилизацию в Крыму и на Донбассе даже среди женщин, - Денисова

Фото: РФ проводит скрытую мобилизацию (facebook.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Россия проводит на временно оккупированных украинских территориях скрытую мобилизацию. В ряды Вооруженных сил РФ планируют призвать даже женщин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную ВР Украины по правам человека Людмилу Денисову.

В частности, такие мероприятия начались во временно оккупированном Крыму, где многие граждане во время призыва откажутся воевать против украинской армии и сдаются в плен ВСУ.

Всех мужчин в возрасте до 60 лет, которые прописаны в городе Саки и Сакском районе, в период с 16 по 20 мая 2022 года вызывают в военкомат для проведения сверки.

В свою очередь в ОРЛО в рамках мобилизации оккупанты проинформировали руководство предприятий о том, что необходимо провести "сверку данных" женщин в возрасте от 18 до 45 лет, которые имеют такие специальности: бухгалтер, повар, медсестра, лаборант, водитель, машинист, уборщик.

Напомним, Россия исчерпала резервы боеспособных батальонно-тактических групп. Поэтому отправляет на войну в Украину военнообязанных без опыта.

Ранее мы сообщали, что российские власти на фоне неудач в Украине проводит скрытую мобилизацию. Военкоматы рассылают мужчинам повестки для "воинского учета", предлагают вакансии для контрактников и рекламируют так называемую "спецоперацию".

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