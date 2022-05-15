Росія проводить приховану мобілізацію в Криму та на Донбасі навіть серед жінок, - Денісова

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноважену ВР України з прав людини Людмилу Денісову .

Зокрема, такі заходи розпочалися в тимчасово окупованому Криму, де багато громадян під час призову відмовляться воювати проти української армії та здаються в полон ЗСУ.

Всіх чоловіків у віці до 60 років, які прописані у місті Саки та Сакському районі, у період з 16 по 20 травня 2022 року викликають до військкомату для проведення звірки.

У свою чергу в ОРЛО в рамках мобілізації окупанти поінформували керівництво підприємств про те, що необхідно провести "звірку даних" жінок віком від 18 до 45 років, які мають такі спеціальності: бухгалтер, кухар, медсестра, лаборант, водій, машиніст, прибиральник.