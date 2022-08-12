Россия проводит "промышленную мобилизацию" среди производителей оружия, - разведка

Россия проводит скрытую так называемую "промышленную мобилизацию" среди оборонных компаний. Также Кремль усилил контроль за предприятиями, которые изготавливают оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведка Минобороны.

По данным разведки, компания "Ростех" с начала августа запретила руководителям и части обычных рабочих уходить в отпуска. В некоторых оборонных предприятиях для всего персонала отпуска перенесли на неопределенный срок.

Также военно-промышленная комиссия РФ, которую возглавляет Владимир Путин, собирается изменить государственный оборонный заказ на 2022 год. Кремль планирует увеличить расходы на 600-700 млрд рублей, а утвердить изменения - уже в начале сентября.

Разведка объясняет, что руководство РФ хочет контролировать перемещение персонала оборонных предприятий. Это связано с недавними громкими делами с обвинением в государственной измене представителей научных кругов России.

Стоит отметить, что в государственную компанию "Ростех" входят более 800 компаний. Они выполняют более 40% всего госзаказа и приоритетных частных заказов.