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Россия проводит "промышленную мобилизацию" среди производителей оружия, - разведка

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Москва, Пятница 12 августа 2022 17:39
Россия проводит "промышленную мобилизацию" среди производителей оружия, - разведка Фото: Кремь проводит "промышленную мобилизацию" в оборонном секторе (mil ru)
Автор: Наталья Юрченко

Россия проводит скрытую так называемую "промышленную мобилизацию" среди оборонных компаний. Также Кремль усилил контроль за предприятиями, которые изготавливают оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведка Минобороны.

По данным разведки, компания "Ростех" с начала августа запретила руководителям и части обычных рабочих уходить в отпуска. В некоторых оборонных предприятиях для всего персонала отпуска перенесли на неопределенный срок.

Также военно-промышленная комиссия РФ, которую возглавляет Владимир Путин, собирается изменить государственный оборонный заказ на 2022 год. Кремль планирует увеличить расходы на 600-700 млрд рублей, а утвердить изменения - уже в начале сентября.

Разведка объясняет, что руководство РФ хочет контролировать перемещение персонала оборонных предприятий. Это связано с недавними громкими делами с обвинением в государственной измене представителей научных кругов России.

Стоит отметить, что в государственную компанию "Ростех" входят более 800 компаний. Они выполняют более 40% всего госзаказа и приоритетных частных заказов.

Напомним, что Россия начала испытывать значительный дефицит БМП из-за больших потерь в Украине. Поэтому оккупанты начали одалживать броневики у белорусов.

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