ua ru
Пт, 12 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія проводить "промислову мобілізацію" серед виробників зброї, - розвідка

Новость на русском →
Москва, П'ятниця 12 серпня 2022 17:39
Росія проводить "промислову мобілізацію" серед виробників зброї, - розвідка Фото: Кремь проводить "промислову мобілізацію" в оборонному секторі (mil ru)
Автор: Наталія Юрченко

Росія проводить приховану так звану "промислову мобілізацію" серед оборонних компаній. Також Кремль посилив контроль за підприємствами, які виготовляють зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідка Міноборони.

За даними розвідки, компанія "Ростех" з початку серпня заборонила керівникам та частині звичайних робітників йти у відпустки. У деяких оборонних підприємствах для всього персоналу відпустки перенесли на невизначений термін.

Також воєнно-промислова комісія РФ, яку очолює Володимир Путін, збирається змінити державне оборонне замовлення на 2022 рік. Кремль планує збільшити витрати на 600-700 млрд рублів, а затвердити зміни - вже на початку вересня.

Розвідка поясняє, що керівництво РФ хоче контролювати переміщення персоналу оборонних підприємств. Це пов'язане з недавніми гучними справами зі звинуваченням у державній зраді представників наукових кіл Росії.

Варто зазначити, що до державної компанії "Ростех" входять понад 800 компаній. Вони виконують понад 40% всього держзамовлення та пріоритетних приватних замовлень.

Нагадаємо, що Росія почала відчувати значний дефіцит БМП через великі втрати в Україні. Тому окупанти почали позичати броньовики у білорусів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні Главное управление разведки
NEWS
Продукти дорожчатимуть? Як змінилися ціни за місяць і чого чекати до кінця року
Продукти дорожчатимуть? Як змінилися ціни за місяць і чого чекати до кінця року
DAILY
Мер Енергодара Дмитро Орлов: Через "підвали" окупантів пройшла не одна тисяча людей
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мер Енергодара Дмитро Орлов: Через "підвали" окупантів пройшла не одна тисяча людей