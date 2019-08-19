Россия проводит новые учения в оккупированном Крыму

Министерство обороны России информирует о проведении в оккупированном Крыму командно-штабных учений подразделений Черноморского флота. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

Указано, что учения начались в понедельник, 19 августа.

"Сегодня в соответствии с ранее утвержденным планом на Черноморском флоте (ЧФ) началась совместная командно-штабная тренировка", - указано в сообщении Минобороны РФ.

Согласно ему, в ходе учений отрабатываются "действия по управлению силами флота во время приведения их в высшие степени готовности, организация взаимодействия соединений и воинских частей в составе межвидовой группировки войск, дислоцированной на Крымском полуострове".

Сообщается, что к командно-штабным учениям привлечены органы военного управления флота, военно-морские базы в Новороссийске и оккупированном Крыму, основные корабельные и береговые соединения, а также части морской авиации ЧФ.

Напомним, в июле российские войска проводили очередные учения в аннексированном Крыму. В обучении принимали участие более 2400 военнослужащих Воздушно-десантных войск, задействовано 40 самолетов Военно-транспортной авиации.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале августа российские военные проводили подводную экспедицию в оккупированном Крыму в Керчи.