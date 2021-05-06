Россия может провести "ползучую аннексию" Азовского моря, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия усиливает свое военное присутствие в Азовском море. РФ может провести "ползучую аннексию" Азовского моря.
Об этом Кулеба заявил в интервью CNN.
По его словам, проводившиеся на юге России военные учения были отработкой военных действий против Украины.
"Россия может провести эту "ползучую аннексию" Азовского моря. Она постоянно усиливает свое военное присутствие там и нарушает торговые пути", - сказал Кулеба.
Ранее глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко заявил в интервью РБК-Украина, что угроза наступления России с территории временно оккупированного Крыма существует. Однако, стратегические замыслы военно-политического руководства РФ неизвестны.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу объявил об отводе войск из оккупированного Крыма и восточной границы Украины.
Отметим, Алексей Резников заявлял, что не будет полномасштабного вторжения РФ в Украину. Москва продолжает "играть мышцами".