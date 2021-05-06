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Росія може провести "повзучу анексію" Азовського моря, - Кулеба

Автор: Анастасія Рокитна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія посилює свою військову присутність в Азовському морі. РФ може провести "повзучу анексію" Азовського моря.

Про це Кулеба заявив в інтерв'ю CNN.

За його словами, військові навчання, що проводилися на півдні Росії, були відпрацюванням військових дій проти України.

"Росія може провести цю "повзучу анексію" Азовського моря. Вона постійно посилює свою військову присутність там і порушує торгові шляхи", - сказав Кулеба.

Раніше голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко заявив в інтерв'ю РБК-Україна, що загроза наступу Росії з території тимчасово окупованого Криму існує. Однак, стратегічні задуми військово-політичного керівництва РФ невідомі.

Раніше міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про відведення військ з окупованого Криму та східного кордону України.

Зазначимо, Олексій Резніков заявляв, що не буде повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Москва продовжує "грати м'язами".

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