ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Росія провела запуски безпілотників в Криму

Новини » Суспільство     12.12.2019 - 12:53
Росія провела запуски безпілотників в Криму
Фото: російський безпілотник "Форпост" (wikipedia.org)

Російські військові відпрацьовували виявлення командних пунктів противника

Російські військові артилерійського підрозділу армійського корпусу провели бойову підготовку із застосуванням безпілотних літальних апаратів (БПЛА) у аннексированном Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що під час запусків безпілотників відпрацьовувалися розвідувально-пошукові дії по виявленню командних пунктів умовного противника з подальшою передачею виявлених координат штабам артилерійських підрозділів.

"Особовий склад постів спостереження і розвідки, використовуючи БПЛА, здійснює виявлення, наведення на цілі і коректування вогню, а також забезпечує їх взаємодію з артилерійськими розрахунками", - повідомили в російському Міністерстві оборони.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в серпні у Криму російські військово-морські сили розмістили ескадрилью далеких безпілотників "Форпост". Безпілотники були розміщені поблизу Севастополя.

Також повідомлялося, що українські військові готові застосовувати зенітно-ракетні комплекси "Бук-М1" проти російських БПЛА з боку анексованого Криму. Як зазначили у Військово-повітряних силах України, "Буки" є ефективною зброєю проти БПЛА "Форпост" та "Орлан", які розміщені в аннексированном Криму.

У Росії загорівся єдиний авіаносець, є постраждалі У Росії відмовились змінювати мінські угоди
Новини України КримКримбеспилотникРосійська Федерація
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся