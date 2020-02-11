Россия провела очередные военные учения в аннексированном Крыму

Российские военные провели несанкционированные учения по поиску подводной лодки в Черном море в аннексированном Крыму. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны РФ.

Отмечается, что вертолеты Ка-27М из состава морской авиации и ПВО (МА и ПВО) Черноморского флота (ЧФ) провели учение по поиску подводной лодки условного противника в Черном море.

Для поднятия в небо и отработки "комплекса мероприятий по поиску и обнаружению субмарины условного противника" российские вертолеты использовали один из крымских аэродромов.

Сообщается, что в ходе учений по поиску подлодок российские военные применяли так называемую гидроакустическую станцию (ГАС).

Напомним, 22 января 2020 года Черноморский флот Российской Федерации у берегов оккупированного Крыма провел несанкционированные военные учения. Из зенитных ракетно-пушечных комплексов ЗРПК "Панцирь-С1" были проведены учения по поиску и уничтожению воздушной цели.

Ранее, 9 января 2020 года, Россия провела у берегов оккупированного Крыма в Черном море совместные учения Черноморского и Северного флотов с ракетными стрельбами, в том числе с использованием сверхзвуковых аэробалистических ракет "Кинжал". В них приняли участие более 30 кораблей, подводная лодка и более 40 летательных аппаратов российских военно-космических сил.

В декабре 2019 года российские военные провели "воздушный бой" над оккупированным Крымом. Российские военные подняли по тревоге звена дежурных самолетов Су-27СМ и Су-30м2. По замыслу учений, их направили на перехват военных самолетов условного противника, которые нарушили "воздушное границу Российской Федерации".