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Россия снова провела военные учения у берегов Крыма

Новости » Общество     22.01.2020 - 19:51
Россия снова провела военные учения у берегов Крыма
Фото: военные учения Черноморского флота РФ (structure.mil.ru)

Из зенитных ракетно-пушечных комплексов ЗРПК "Панцирь-С1" были проведены учения по поиску и уничтожению воздушной цели

Черноморский флот Российской Федерации у берегов оккупированного Крыма провел несанкционированные военные учения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны России.

Как отмечается, из зенитных ракетно-пушечных комплексов ЗРПК "Панцирь-С1" были проведены учения по поиску и уничтожению воздушной цели.

"На Черноморском флоте расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь С-1" провели учения по поиску и уничтожению воздушной цели", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ЗРПК "Панцирь-С1" несет боевое дежурство по противовоздушной обороны (ПВО) и прикрытия позиций ЗРК С-400 "Триумф", которые расположены на территории Крымского полуострова.

Напомним, 9 января Россия провела у берегов оккупированного Крыма в Черном море совместные учения Черноморского и Северного флотов с ракетными стрельбами, в том числе с использованием сверхзвуковых аеробалістичних ракет "Кинжал". В них приняли участие более 30 кораблей, подводная лодка и более 40 летательных аппаратов российских военно-космических сил.

Кроме того, в декабре 2019 года российские военные провели "воздушный бой" над оккупированным Крымом. Российские военные подняли по тревоге звена дежурных самолетов Су-27СМ и Су-30м2. По замыслу учений, их направили на перехват военных самолетов условного противника, которые нарушили "воздушное границу Российской Федерации".

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