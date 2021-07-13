Россия провела в Крыму военные учения на фоне маневров НАТО в Черном море

"Проведено обучение по обеспечению безопасности судоходства и мероприятий боевой подготовки сил флота в море",- говорится в сообщении.

Известно, что в учении были задействованы "расчеты радиотехнических постов и постов связи на побережье Крымского полуострова".

В частности, во время тренировок военные РФ осуществили установление визуального и радиоэлектронного контакта с назначенным целям и отслеживали данные о навигационном ориентировании кораблей в море.

Отмечено, что в военных учениях были привлечены как стационарные, так и передвижные радиолокационные посты Черноморского флота.