Россия провела в Крыму военные учения на фоне маневров НАТО в Черном море

В аннексированном Крыму российские военные провели военные учения на фоне проведенных Болгарией маневров с участием кораблей и самолетов НАТО. Во время тренировок были привлечены радиолокационные средства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское агентство "Интерфакс".
"Проведено обучение по обеспечению безопасности судоходства и мероприятий боевой подготовки сил флота в море",- говорится в сообщении.
Известно, что в учении были задействованы "расчеты радиотехнических постов и постов связи на побережье Крымского полуострова".
В частности, во время тренировок военные РФ осуществили установление визуального и радиоэлектронного контакта с назначенным целям и отслеживали данные о навигационном ориентировании кораблей в море.
Отмечено, что в военных учениях были привлечены как стационарные, так и передвижные радиолокационные посты Черноморского флота.
Напомним, что в Крыму военные РФ провели учения с боевыми танковыми стрельбами.
Добавим, что ранее в Черном море начала военные учения российская подводная лодка.