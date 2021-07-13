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Россия провела в Крыму военные учения на фоне маневров НАТО в Черном море

Автор: Мария Кучерявец

В аннексированном Крыму российские военные провели военные учения на фоне проведенных Болгарией маневров с участием кораблей и самолетов НАТО. Во время тренировок были привлечены радиолокационные средства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское агентство "Интерфакс".

"Проведено обучение по обеспечению безопасности судоходства и мероприятий боевой подготовки сил флота в море",- говорится в сообщении.

Известно, что в учении были задействованы "расчеты радиотехнических постов и постов связи на побережье Крымского полуострова".

В частности, во время тренировок военные РФ осуществили установление визуального и радиоэлектронного контакта с назначенным целям и отслеживали данные о навигационном ориентировании кораблей в море.

Отмечено, что в военных учениях были привлечены как стационарные, так и передвижные радиолокационные посты Черноморского флота.

Напомним, что в Крыму военные РФ провели учения с боевыми танковыми стрельбами.

Добавим, что ранее в Черном море начала военные учения российская подводная лодка.

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