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Росія провела в Криму військові навчання на тлі маневрів НАТО в Чорному морі

Автор: Марія Кучерявець

В анексованому Криму російські військові провели військові навчання на тлі проведених Болгарією маневрів за участю кораблів і літаків НАТО. Під час тренувань були залучені радіолокаційні засоби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське агентство "Інтерфакс".

"Проведено навчання з забезпечення безпеки судноплавства і заходів бойової підготовки сил флоту в морі", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що в навчанні були залучені "розрахунки радіотехнічних постів і посад зв'язку на узбережжі Кримського півострова".

Зокрема, під час тренувань військові РФ здійснили встановлення візуального та радіоелектронного контакту з призначеними цілями та відстежували дані про навігаційне орієнтування кораблів у морі.

Зазначено, що у військових навчаннях були залучені як стаціонарні, так і пересувні радіолокаційні пости Чорноморського флоту.

Нагадаємо, що в Криму військові РФ провели навчання з бойовими танковими стрільбами.

Додамо, що раніше у Чорному морі розпочав військові навчання російський підводний човен.

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