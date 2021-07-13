Росія провела в Криму військові навчання на тлі маневрів НАТО в Чорному морі
В анексованому Криму російські військові провели військові навчання на тлі проведених Болгарією маневрів за участю кораблів і літаків НАТО. Під час тренувань були залучені радіолокаційні засоби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське агентство "Інтерфакс".
"Проведено навчання з забезпечення безпеки судноплавства і заходів бойової підготовки сил флоту в морі", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що в навчанні були залучені "розрахунки радіотехнічних постів і посад зв'язку на узбережжі Кримського півострова".
Зокрема, під час тренувань військові РФ здійснили встановлення візуального та радіоелектронного контакту з призначеними цілями та відстежували дані про навігаційне орієнтування кораблів у морі.
Зазначено, що у військових навчаннях були залучені як стаціонарні, так і пересувні радіолокаційні пости Чорноморського флоту.
Нагадаємо, що в Криму військові РФ провели навчання з бойовими танковими стрільбами.
Додамо, що раніше у Чорному морі розпочав військові навчання російський підводний човен.