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Россия провела в Крыму учения с использованием зенитного ракетного комплекса

Автор: РБК-Украина

Российские военные провели учения в оккупированном Крыму. Использовали зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 "Триумф", дислоцированный на территории полуострова.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, были проведены учение по отражению нападения диверсантов условного противника.

В рамках учения по противовоздушной обороне (ПВО) военнослужащие дивизиона С-400 "Триумф" отработали комплекс мероприятий по свертыванию позиций и передислокации в запасной район под прикрытием зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-С".

В ходе совершения марша из позиционного района на военную колонну было совершено нападение условных диверсантов. Военнослужащие подразделения охраны и обороны в составе колонны отразили нападение и уничтожили "противника".

После совершения марша боевые расчёты дивизиона С-400 "Триумф" отработали комплекс мероприятий по обнаружению, взятию на контроль и сопровождению контрольных целей с их последующим уничтожением путём выполнения электронных пусков.

"При проведении учения по нападению диверсантов на военную колонну для максимального приближения обстановки к боевой были использованы холостые боеприпасы и средства имитации взрывных устройств", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация, несмотря на заявления об отводе войск, продолжает удерживать около 80 тысяч военных у различных участков границы с Украиной.

Напомним, в мае наблюдатели ОБСЕ зафиксировали, что Россия перебросила в оккупированный Крым новое вооружение.

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