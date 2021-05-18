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Россия продолжает удерживать 80 тысяч военных возле границы Украины, - Хомчак

Новина українською →
Вторник 18 мая 2021 19:27
Россия продолжает удерживать 80 тысяч военных возле границы Украины, - Хомчак Фото: Начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Российская Федерация, несмотря на заявления об отводе войск, продолжает удерживать около 80 тысяч военных у различных участков границы с Украиной. По оценкам Вооруженных сил Украины, такое количество военных хватит России для наступления на Украину.

Об этом заявил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, передает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Несмотря на заявление министра обороны РФ о возвращении войск в места постоянной дислокации, Россия продолжает удерживать около 80 тысяч личного состава и значительное количество вооружения и военной техники у различных участков границы с Украиной", - заявил он.

По словам Хомчака, в Азово-Черноморском регионе продолжают находиться корабли и катера, переброшены на усиление российской группировки с Северного флота и Каспийской флотилии.

"По нашим оценкам, упомянутое позволяет России быстро нарастить наступательные способности группировок своих вооруженных сил для осуществления наступательных действий против Украины", - подчеркнул он.

Напомним, в апреле Россия перебросила десятки тысяч военных к украинской границе на Востоке и в Крыму. В Украине опасались, что Россия может перейти в наступление. Однако на фоне санкционного и дипломатического давления Москва заявила об отводе войск.

После заявления Кремля украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина не фиксирует уменьшение российских войск у украинской границы.

Более того, в мае наблюдатели ОБСЕ зафиксировали, что Россия перебросила в оккупированный Крым новое вооружение. Это произошло уже после заявления об отводе российских войск.

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