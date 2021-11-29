Россия провела испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон"

Ракета была запущена с военного корабля "Адмирал Горшков" в Белом море и поразила морскую цель на расстоянии более 400 км.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал ракету "Циркон" частью нового поколения непревзойденных систем вооружений.

Соединенные Штаты, Китай и Северная Корея также вовлечены в соревнование по созданию гиперзвуковых ракет - следующего поколения оружия дальнего действия, которое труднее обнаружить и перехватить. Они движутся со скоростью, более чем в пять раз превышающей скорость звука в верхних слоях атмосферы, или около 6200 км/час.

Отметим, что Путин объявил о создании нового гиперзвукового оружия в 2018 году, заявив, что оно способно поразить практически любую точку мира и уклониться от противоракетного щита, построенного США.