Росія провела випробування гіперзвукової крилатої ракети "Циркон"

Ракета була запущена з військового корабля "Адмірал Горшков" в Білому морі і вразила морську ціль на відстані понад 400 км.

Раніше президент РФ Володимир Путін назвав ракету "Циркон" частиною нового покоління неперевершених систем озброєнь.

Сполучені Штати, Китай і Північна Корея також беруть участь у змаганні зі створення гіперзвукових ракет - наступного покоління зброї дальньої дії, яке важче виявити і перехопити. Вони рухаються зі швидкістю, більш ніж у п'ять разів перевищує швидкість звуку у верхніх шарах атмосфери, або близько 6200 км / год.

Зазначимо, що Путін оголосив про створення нового гіперзвукового зброї в 2018 році, заявивши, що воно здатне вразити практично будь-яку точку світу і ухилитися від протиракетного щита, побудованого США.