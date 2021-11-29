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Росія провела випробування гіперзвукової крилатої ракети "Циркон"

Автор: Валерія Поліщук

Росія провела черговий випробувальний пуск гіперзвукової крилатої ракети "Циркон". Це друге випробування російської ракети за останні два тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ракета була запущена з військового корабля "Адмірал Горшков" в Білому морі і вразила морську ціль на відстані понад 400 км.

Раніше президент РФ Володимир Путін назвав ракету "Циркон" частиною нового покоління неперевершених систем озброєнь.

Сполучені Штати, Китай і Північна Корея також беруть участь у змаганні зі створення гіперзвукових ракет - наступного покоління зброї дальньої дії, яке важче виявити і перехопити. Вони рухаються зі швидкістю, більш ніж у п'ять разів перевищує швидкість звуку у верхніх шарах атмосфери, або близько 6200 км / год.

Зазначимо, що Путін оголосив про створення нового гіперзвукового зброї в 2018 році, заявивши, що воно здатне вразити практично будь-яку точку світу і ухилитися від протиракетного щита, побудованого США.

Нагадаємо, у жовтні 2021 року Росія провела ряд випробувань гіперзвукової ракети "Циркон" в Баренцевому морі.

Гіперзвукова крилата ракета "Циркон" розроблена в "НВО машинобудування". Її точні характеристики не розкриваються. Однак відомо, що вона здатна розвивати швидкість до 8 махів (понад 9,5 тисячі кілометрів на годину).

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Російська ФедераціяРакетні випробування