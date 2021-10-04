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В России впервые провели пуск гиперзвуковой ракеты: что известно

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Москва, Понедельник 04 октября 2021 11:07
В России впервые провели пуск гиперзвуковой ракеты: что известно Фото: в РФ впервые провели пуск гиперзвуковой ракеты (скрин видео)
Автор: Анастасия Рокитна

В России испытали гиперзвуковую ракету "Циркон". Стрельба была произведена по условной морской цели в Баренцевом море.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Интерфакс".

Проведены испытания с атомной подводной лодки.

"Военно-морской флот России впервые провел испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подводной лодки "Северодвинск", - сообщили в Министерстве обороны РФ.

До конца 2021 года запланированы в общей сложности два пуска "Циркона" с атомной подводной лодки "Северодвинск". В 2022 году испытания продолжатся.

Фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон". Была поражена цель на расстоянии 350 км в Баренцевом море.

Что известно об этой ракете

Гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета "Циркон" разрабатывается "НПО машиностроения". Ее точные технические характеристики не раскрываются, но известно, что она способна развивать скорость до 8 Махов (более 9,5 тысяч км/ч). "Цирконом" планируется оснащать как надводные корабли, так и подводные лодки.

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