В России впервые провели пуск гиперзвуковой ракеты: что известно

Проведены испытания с атомной подводной лодки.

"Военно-морской флот России впервые провел испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подводной лодки "Северодвинск", - сообщили в Министерстве обороны РФ.

До конца 2021 года запланированы в общей сложности два пуска "Циркона" с атомной подводной лодки "Северодвинск". В 2022 году испытания продолжатся.

Фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон". Была поражена цель на расстоянии 350 км в Баренцевом море.

Что известно об этой ракете

Гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета "Циркон" разрабатывается "НПО машиностроения". Ее точные технические характеристики не раскрываются, но известно, что она способна развивать скорость до 8 Махов (более 9,5 тысяч км/ч). "Цирконом" планируется оснащать как надводные корабли, так и подводные лодки.