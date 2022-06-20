Россия провела в Балтийском море ракетные стрельбы
Россия провела учения с ракетными стрельбами в Балтийском море. В них принимали участие 10 судов, в частности корвет "Сообразительный".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский телеканал "Звезда", принадлежащий Минобороны РФ.
Экипаж корвета совершил в Балтийском море пуск противокорабельной ракеты с попаданием в мишень, а также отработал учение с применением артиллерийского комплекса А-190.
"Ракетная стрельба выполнялась с использованием главного ударного оружия корвета - противокорабельного ракетного комплекса Уран", - говорится в сообщении.
При этом морской полигон, на территории которого разворачивались учения, был объявлен временно опасным для гражданской авиации и судоходства.
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