Россия провела в Балтийском море ракетные стрельбы

Россия провела учения с ракетными стрельбами в Балтийском море. В них принимали участие 10 судов, в частности корвет "Сообразительный".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский телеканал "Звезда" , принадлежащий Минобороны РФ.

Экипаж корвета совершил в Балтийском море пуск противокорабельной ракеты с попаданием в мишень, а также отработал учение с применением артиллерийского комплекса А-190.

"Ракетная стрельба выполнялась с использованием главного ударного оружия корвета - противокорабельного ракетного комплекса Уран", - говорится в сообщении.

При этом морской полигон, на территории которого разворачивались учения, был объявлен временно опасным для гражданской авиации и судоходства.