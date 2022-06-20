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Росія провела в Балтійському морі ракетні стрільби

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Калінінград, Понеділок 20 червня 2022 14:42
Росія провела в Балтійському морі ракетні стрільби Фото: Росія провела в Балтійському морі навчання з корветом "Кмітливий " (flot.com)
Автор: Наталія Юрченко

Росія провела навчання з ракетними стрільбами в Балтійському морі. У них брали участь 10 суден, зокрема корвет "Кмітливий".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський телеканал "Зірка", що належить Міноборони РФ.

Екіпаж корвета здійснив в Балтійському морі пуск протикорабельної ракети з попаданням в мішень, а також відпрацював навчання із застосуванням артилерійського комплексу А-190.

"Ракетна стрільба виконувалася з використанням головної ударної зброї корвета - протикорабельного ракетного комплексу Уран", - йдеться в повідомленні.

При цьому морський полігон, на території якого розгорталися навчання, був оголошений тимчасово небезпечним для цивільної авіації і судноплавства.

Нагадаємо, що Литва відмовилася залізницею постачати половину російських товарів в Калінінград.

У Росії заявили, що готують "відповідь" на транспортну блокаду Калінінграда і пригрозили ЄС і НАТО.

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