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Россия провела артиллерийские учения в оккупированном Крыму

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Симферополь, Вторник 14 сентября 2021 20:01
Россия провела артиллерийские учения в оккупированном Крыму Фото: Россия провела в Крыму учения артиллеристов (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В оккупированном Крыму на территории полигона Опук российские военные проводят учения артиллерийских подразделений с боевыми стрельбами. К маневрам привлечено более 300 военных и десятки единиц техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны России.

Российские военные скрыто выдвинулись на полигон и с марша развернулись на огненных позициях. Затем были проведены боевые стрельбы по позициям условного противника на различных дальностях.

На следующем этапе военные отработают выход в позиционные районы для подготовки позиций для стрельбы, проведут их маскировку и оборудуют инженерные сооружения.

В учениях задействовано более 300 российских военных, около 50 единиц боевой и специальной техники, включая установки залпового реактивного огня "Град-М", гаубицы "Мста-Б" и Д-30.

Напомним, Россия и Беларусь начали учения "Запад-2021".

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