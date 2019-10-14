Россия проведет учения с применением баллистических ракет

Российская Федерация в период с 15 по 17 октября проведет военные учения с применением крылатых и баллистических ракет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как сообщается, на протяжении 15-17 октября в России пройдут стратегические командно-штабные учения по управлению вооруженными силами. В учениях примут участие 12 тысяч военных, 213 пусковых установок ракетных войск РФ, 105 летательных аппаратов, 15 кораблей, 5 подводных лодок и 310 единиц боевой и специальной техники.

Отмечается, что в ходе военных учений будут выполнены пуски крылатых и баллистических ракет различного базирования. В учениях будут задействованы морские полигоны в Черном, Баренцевом, Балтийском, Охотском и Каспийском морях, а также аэродромы дальней авиации и полигоны военных округов.

Напомним, ранее сообщалось, что Иран начал незапланированные военные учения вблизи северо-западной границы с Турцией. В учениях принимают участие подразделения быстрого реагирования, мобильные и наступательные бригады, а также вертолеты с воздушно-десантного подразделения сухопутных войск иранской армии.

Также РБК-Украина писало, что подразделения зенитных ракетных войск Вооруженных сил Украины провели итоговые тактические учения с боевой стрельбой. Во время учений применялся современный автоматизированный мобильный командный пункт "Ореанда".