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Иран начал незапланированные боевые учения возле границ Турции

Новости » В мире    09.10.2019 - 15:59
Иран начал незапланированные боевые учения возле границ Турции
Иллюстративное фото (anna-news.info)

Учения направлены на оценку боеготовности подразделений иранской армии

В среду, 9 октября, сухопутные войска Ирана начали незапланированные военные учения на северо-западе страны возле границ с Турцией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство ISNA.

Сообщается, что военные учения проводят в районах вблизи озера Урмия, в северо-западной иранской провинции Западный Азербайджан. В военных учениях принимают участие подразделения быстрого реагирования, мобильные и наступательные бригады, а также вертолеты из воздушно-десантного подразделения сухопутных войск иранской армии.

"Военные учения направлены на оценку боеготовности подразделений армии, их подвижности и ловкости на поле боя", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что турецкие войска вошли на территорию Сирии, чтобы заставить курдские вооруженные отряды отойти от своей границы. Курды, в свою очередь, призвали международное сообщество противодействовать Турции. Они считают безопасным регион, где Турция проводит спецоперацию.

Также РБК-Украина сообщало, что Иран хочет улучшить отношения со странами Ближнего Востока. По словам министра энергетики Ирана Бижана Зангане, их общий враг находится за пределами Ближнего Востока.

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