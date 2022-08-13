Россия провалила принудительную паспортизацию: Подоляк объяснил почему

Российский паспорт воспринимается в мире как токсичный. Цивилизованные страны определяют владельца паспорта как угрозу репутации и безопасности.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.
Ряд стран закрыл свои двери для владельцев российских паспортов и это лишь начало изоляции.
"Существенные трудности с получением виз и видов на жительство во многих странах. Вероятность потерять шенгенскую визу на любой границе за поддержку агрессии против Украины", - пишет Подоляк.
Российские спортсмены не имеют возможности представлять свою страну, использовать триколор или же стоять на пьедестале.
"Блокирование счетов в зарубежных банках и невозможность или сложности с открытием новых. От Армении и Казахстана до Греции, Франции и Германии - каждое финансовое учреждение дважды подумает, прежде чем россиянину открыть счет и подвергнуть опасности всю свою операционную деятельность из-за возможных санкций", - добавляет Подоляк.
Крупные сетевые отели, работающие в некогда заполненных российскими туристами ОАЭ или Доминикане, отказываются бронировать номера для владельцев российских паспортов.
"Владельцы ресторанов, салонов красоты, клиник, жилья в наем все чаще заявляют: россиянам вход запрещен. Более того, крупные юридические фирмы даже за большие деньги не берутся представлять интересы граждан России - как это происходит, например, в Великобритании", - отметил советник главы Офиса президента.
Люксовые бренды отказываются продавать вещи россиянам понимая риски нарушения санкций. Даже если удастся обмануть продавца, вряд ли удастся обмануть таможенников.
"Никаких прав, возможностей или перспектив. Максимальное пренебрежение и изоляция от всего прогрессивного мира. То выбрать это или паспорт Украины, который свободно открывает границы и сердца людей, дает безграничные возможности для путешествий, обучения, развития? Ответ очевиден", - пишет Подоляк.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в оккупированном Энергодаре оккупанты принудительно раздают украинцам российские паспорта.
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