Росія провалила примусову паспортизацію: Подоляк пояснив чому

Російський паспорт сприймається у світі як токсичний. Цивілізовані країни визначають власника паспорта як загрозу репутації та безпеці.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
Низка країн закрила свої двері для власників російських паспортів і це лише початок ізоляції.
"Суттєві труднощі з отриманням віз і посвідок на проживання у багатьох країнах. Імовірність втратити шенгенську візу на будь-якому кордоні за підтримку агресії проти України", - пише подоляк.
Російські спортсмени не мають можливості представляти свою країну, використовувати триколор або ж стояти на п'єдесталі.
"Блокування рахунків у закордонних банках і неможливість або складнощі з відкриттям нових. Від Вірменії й Казахстану до Греції, Франції та Німеччини - кожна фінансова установа двічі подумає, перш ніж відкрити росіянину рахунок і наразити на небезпеку всю свою операційну діяльність через можливі санкції", - додає Подоляк.
Великі мережеві готелі, які працюють у колись заповнених російськими туристами ОАЕ чи Домінікані, відмовляються бронювати номера для власників російських паспортів.
"Власники ресторанів, салонів краси, клінік, житла на винайм дедалі частіше заявляють: росіянам вхід заборонено. Ба більше, великі юридичні фірми навіть за великі гроші не беруться представляти інтереси громадян Росії - як це відбувається, наприклад, у Великій Британії", - відзначив радник голови Офісу президента.
Люксові бренди відмовляються продавати речі росіянам розуміючи ризики порушення санкцій. Навіть якщо вдасться обдурити продавця, навряд чи вдасться обдурити митників.
"Жодних прав, можливостей чи перспектив. Максимальна зневага та ізоляція від усього прогресивного світу. То обрати це чи паспорт України, який вільно відкриває кордони й серця людей, дає безмежні можливості для подорожей, навчання, розвитку? Відповідь очевидна", - пише Подоляк.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в окупованому Енергодарі окупанти примусово роздають українцям російські паспорти.
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