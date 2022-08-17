Россия провалила подготовку резервистов для войны против Украины, - СтратКом

В прошлом году Минобороны РФ провело учения с участием 38 тысяч резервистов. Однако воевать в Украине согласилось не более 8000 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление стратегических коммуникаций.
Программа БАРС - боевой армейский резерв специальный, имела целью подготовить резервистов для участия в войне против Украины. Участие в этом проекте рассматривалось службой"на пол ставки".
"В государственных российских СМИ бойцов Барса называют "добровольцами", хотя они воюют за зарплату: предлагают 205 000 рублей в месяц", - говорится в сообщении.
Однако по факту, вместо военных контрактов идет оформление по договору, без указания нанимателей и плательщиков. Официально эта структура не входит в Минобороны РФ, а члены такой группировки имеют сложности с оформлением статуса ветерана, лечением и выплатой денег.
Напомним, что ранее РБК-Украина рассказывало о провале формирования танкового батальона в России.
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