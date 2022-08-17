RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія провалила підготовку резервістів для війни проти України, - СтратКом

Фото: Росія провалила підготовку резервістів для війни проти України (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Минулого року Міноборони РФ провело навчання за участю 38 тисяч резервістів. Проте воювати в Україні погодилося не більше 8000 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління стратегічних комунікацій.

Програма БАРС - бойовий армійський резерв спеціальний, мала на меті підготувати резервістів для участі у війні проти України. Участь у цьому проекті розглядалась службою "на пів ставки".

"У державних російських ЗМІ бійців БАРСу називають "добровольцями", хоча вони воюють за зарплату: пропонують 205 000 рублів на місяць", - йдеться у повідомленні.

Проте по факту, замість військових контрактів йде оформлення по договору, без вказання наймачів та платників. Офіційна ця структура не входить до Міноборони РФ, а члени такого угруповання мають складнощі з оформленням статусу ветерана, лікуванням та виплатою грошей.

Нагадаємо, що раніше РБК-Україна розповідало про провал формування танкового батальйону у Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Министерство обороны РФВійна в Україні