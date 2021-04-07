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Россия против участия США в нормандском формате из-за проукраинской позиции Вашингтона

Автор: Игорь Литвиненко

Российская Федерация не поддерживает привлечение Соединенных Штатов Америки к переговорам по Донбассу в нормандском формате. В Москве считают это невозможным из-за линии, которую демонстрирует Вашингтон по Украине.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, сообщают "РИА Новости".

"С теми подходами, которые демонстрирует и применяет Вашингтон, ему нечего делать в нормандском формате", - заявил Рябков.

До этого в РФ заявляли, что Москва не планирует проводить дополнительные контакты с Вашингтоном по теме Донбасса.

Отметим, ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Украины Алексей Резников назвал возможным и приемлемым участие США в нормандском формате.

Напомним, днями США заявили, что обеспокоены из-за российской дезинформации о ситуации на границе Украины. Там подчеркнули, что следят за ситуацией и намерены ее обсуждать с европейскими партнерами.

Ранее сообщалось, что Россия стягивает войска к украинской границе. В Крыму, Воронежской области и в Бердянске запланировали учения.

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Новости Украины Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДонбассНормандский формат
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