Россия против участия США в нормандском формате из-за проукраинской позиции Вашингтона

Российская Федерация не поддерживает привлечение Соединенных Штатов Америки к переговорам по Донбассу в нормандском формате. В Москве считают это невозможным из-за линии, которую демонстрирует Вашингтон по Украине.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, сообщают "РИА Новости".
"С теми подходами, которые демонстрирует и применяет Вашингтон, ему нечего делать в нормандском формате", - заявил Рябков.
До этого в РФ заявляли, что Москва не планирует проводить дополнительные контакты с Вашингтоном по теме Донбасса.
Отметим, ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Украины Алексей Резников назвал возможным и приемлемым участие США в нормандском формате.
Напомним, днями США заявили, что обеспокоены из-за российской дезинформации о ситуации на границе Украины. Там подчеркнули, что следят за ситуацией и намерены ее обсуждать с европейскими партнерами.
Ранее сообщалось, что Россия стягивает войска к украинской границе. В Крыму, Воронежской области и в Бердянске запланировали учения.