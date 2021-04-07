Росія проти участі США в нормандському форматі через проукраїнську позицію Вашингтона

Російська Федерація не підтримує залучення Сполучених Штатів Америки до переговорів по Донбасу в нормандському форматі. У Москві вважають це неможливим через лінію, яку демонструє Вашингтон по Україні.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, повідомляють "РИА Новости".
"З тими підходами, які демонструє і застосовує Вашингтон, йому нічого робити в нормандському форматі", - заявив Рябков.
До цього в РФ заявляли, що Москва не планує проводити додаткові контакти з Вашингтоном на тему Донбасу.
Зазначимо, раніше віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції України Олексій Резніков назвав можливою і прийнятною участь США у нормандському форматі.
Нагадаємо, днями США висловили стурбованість через російську дезінформацію про ситуацію на кордоні України. Там підкреслили, що стежать за ситуацією і мають намір її обговорювати з європейськими партнерами.
Раніше повідомлялося, що Росія стягує війська до українського кордону. В Криму, Воронезької області і в Бердянську запланували вчення.