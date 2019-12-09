Россия пропустит ЧМ-2022 в Катаре из-за решения WADA

Решение Всемирного антидопингового агентства WADA об отстранении России от международных соревнований на четыре года означает, что она не будет представлена на ЧМ по футболу в Катаре 2022 года. Об этом сообщает The Independent.

Сообщается, что WADA приняла соответствующие меры против России из-за того, что российские власти вмешались в базу данных московской лаборатории, чтобы скрыть сотни потенциальных случаев допинга.

При этом российские спортсмены смогут участвовать в Олимпийских играх 2020 года в Токио, если смогут доказать, что они не причастны к допингу. В таком случае они смогут соревноваться под нейтральным флагом и без государственного гимна России.

Кроме того, национальная футбольная сборная России не будет допущена к участию в Чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 году в любой форме, если только Москва не выиграет апелляцию на это решение.

Напомним, ранее сообщалось, что сборная Шотландии может заменить Россию на Евро-2020, если бы российскую команду отстранили от участия в турнире.

Отметим, в середине октября в России признали массовую подмену допинг-тестов.